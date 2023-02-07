У компанії Ігоря Коломойського відсудили аеропорт Дніпра

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що Міська рада спільно з Національним антикорупційним бюро відсудила аеропорт у компанії, повʼязаної з бізнесменом Ігорем Коломойським.

З його допису виходить, що апеляція визнала законим рішення Дніпровського окружного адмінісуду, який у вересні 2022 року скасував права компанії «Міжнародний аеропорт Дніпропетровськ» на управління аеропортом.

Адвокат, авторка петиції про «розблокування аеропорту Дніпра» Олена Доненко написала у Facebook, що «аеропорт Дніпра звільнено від олігархічного управління».

«Апеляція постановила визнати незаконним і скасувати наказ Державіаслужби про видачу сертифікату беззмінному 15 років експлуатанту аеропорту», — додала Доненко.