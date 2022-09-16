Суд позбавив компанію Коломойського права на управління аеропортом у Дніпрі

Дніпровський окружний адміністративний суд скасував права компанії Ігоря Коломойського на управління аеропортом у Дніпрі. Понад 10 років летовищем управляло ТОВ «Міжнародний аеропорт Дніпропетровськ».

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов у своєму Facebook.

«Офіційно підтверджую, що сьогодні Дніпровський окружний адміністративний суд скасував компанії Коломойського право експлуатації Дніпропетровського аеропорту. Позивачем виступила міська рада Дніпра. Третя особа — НАБУ», — зазначив він.

У розкладі суду вказано, що о 09:00 він розглядав справу за позовом Дніпровської міськради до Державної авіаційної служби. Третьою стороною серед позивачів були Міністерство інфраструктури та НАБУ, а серед відповідачів — ТОВ «Міжнародний аеропорт Дніпропетровськ». Суттю позову вказано «визнання протиправним і скасування наказу».

Компанія ТОВ «Міжнародний аеропорт Дніпропетровськ» була утворена в 2011 році. Її засновником стало ПАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа», найбільшими акціонерами якої були структури неформальної групи «Приват». Так називають компанії у власності структур Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Сама авіакомпанія з 2018 року позбавлена усіх ліцензій та не виконує польоти, натомість свій флот передали авіакомпанії Windrose.

Водночас адвокатка та авторка петиції про «розблокування аеропорту Дніпра» Олена Доненко розповіла, що після набуття чинності рішення суду держава повинна буде провести прозорий і чесний конкурс з обрання нового управителя аеропорту у Дніпрі.