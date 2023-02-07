МВС після авіакатастрофи в Броварах перевіряє всі нові гелікоптери, закуплені у Франції. Зараз їх не використовують

Міністерство внутрішніх справ після авіакатастрофи в Броварах перевіряє всі гелікоптери Airbus 225, які Україна закупила у Франції. Наразі їх не використовують.

Про це заявив в. о. міністра внутрішніх справ Ігор Клименко, пише Укрінформ.

«Гелікоптери Airbus 225, один з яких упав у Броварах, на даний момент усі перебувають на аеродромах, працюють відповідні спеціалісти. Ми перевіряємо всі гелікоптери, які були в системі Міністерства внутрішніх справ», — розповів він.

За його словами, перевірка гелікоптерів триватиме близько двох місяців, доки не буде підтверджено їхню безпечність.

У липні 2018 року МВС України підписало контракт з Airbus Helicopters на закупівлю 55 вертольотів моделей H-225, H-145 і Н-125. Перші H-225 прилетіли в Україну 21 грудня 2018 року і 24 грудня 2019 року. У жовтні 2020 року до Києва прилетіли перші два вертольоти H-145 для Нацполіції.