В Одесі близько 50% жителів досі лишаються без світла. Решті дають електрику 4 години на добу

В Одесі та Одеському районі досі без світла лишаються приблизно 360 тисяч людей. Це майже половинах всіх жителів.
Про це на засіданні Державної комісії ТЕБ і НС розповів голова Одеської ОВА Максим Марченко.
За його словами, у тих, хто має світло, діє графік відключень світла 10 через 2, вночі вдалося вийти на графік 9 через 3.
Він зазначив, що всі котельні централізованого опалення міста в роботі. Вони забезпечують 90% мешканців міста постійним теплом. Решту (10 тисяч жителів) забезпечують локальні котельні, які підпадають під графік відключень.
В ОВА наголосили, що будинків, де цілодобово відсутнє теплопостачання, немає. Обʼєкти водопостачання також функціонують, зокрема за допомогою генераторів.
Окрім того, в Одесу вже прибуло 82 генератори, триває їхнє встановлення.
- Підстанція, на якій сталася аварія, неодноразово зазнавала ракетних ударів. Перша аварія сталася ввечері 3 лютого. Тоді без світла залишилися три райони Одеси та частина Одеського району. Причини аварії в «Укренерго» та ДТЕК не називали.
- Друга аварія сталася зранку 4 лютого — без світла залишилась уся Одеса і частина Одеського району.