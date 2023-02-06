В Одесі близько 50% жителів досі лишаються без світла. Решті дають електрику 4 години на добу

В Одесі та Одеському районі досі без світла лишаються приблизно 360 тисяч людей. Це майже половинах всіх жителів.

Про це на засіданні Державної комісії ТЕБ і НС розповів голова Одеської ОВА Максим Марченко.

За його словами, у тих, хто має світло, діє графік відключень світла 10 через 2, вночі вдалося вийти на графік 9 через 3.

Він зазначив, що всі котельні централізованого опалення міста в роботі. Вони забезпечують 90% мешканців міста постійним теплом. Решту (10 тисяч жителів) забезпечують локальні котельні, які підпадають під графік відключень.

В ОВА наголосили, що будинків, де цілодобово відсутнє теплопостачання, немає. Обʼєкти водопостачання також функціонують, зокрема за допомогою генераторів.

Окрім того, в Одесу вже прибуло 82 генератори, триває їхнє встановлення.