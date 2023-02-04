Одеса та Одеський район тимчасово знеструмлені через масштабну аварію на підстанції

Уся Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені. На підстанції сталася друга за останню добу масштабна аварія.
Про це повідомили ДТЕК і голова обласної адміністрації.
Енергетики працюють над заживленням критичної інфраструктури. Наразі заживлюють котельні, водонапірні станції, лікарні тощо. Електропостачання буде відновлено, коли фахівці «Укренерго» усунуть аварію, але це потребує певного часу.
- Перша аварія на підстанції сталася ввечері 3 лютого. Тоді без світла залишилися три райони Одеси та частина Одеського району. Причини аварії в «Укренерго» та ДТЕК не називали.