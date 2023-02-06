Рада закликала Грузію та ЄС відправити Саакашвілі на лікування за кордон

Верховна Рада звернулася до Грузії та інших країн із вимогою перевести експрезидента Міхеіла Саакашвілі на лікування за кордон.

Про це заявила глава партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Парламент ухвалив постанову, у якій звернувся до Грузії, Європейського парламенту, Ради Європейського Союзу, Європейської комісії, Парламентської асамблеї Ради Європи та парламентів держав-членів ЄС.

Шуляк нагадала, що ПАРЄ, членом якої є й Грузія, у своїй резолюції № 2463 від 2022 року закликала переглянути справи політичних вʼязнів, що виступають проти загарбницької політики рф, та звільнити їх, включно з Саакашвілі.

«Міхеіл повинен вижити. Не лише заради себе і своєї сімʼї. Не лише заради України, яка цінує життя кожного громадянина. А й заради збереження базових демократичних і загальнолюдських цінностей. І наш обовʼязок — нагадувати про це і Грузії, і Європі та світові», — заявила очільниця «Слуги народу».