Новини

Рада закликала Грузію та ЄС відправити Саакашвілі на лікування за кордон

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Верховна Рада звернулася до Грузії та інших країн із вимогою перевести експрезидента Міхеіла Саакашвілі на лікування за кордон.

Про це заявила глава партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Парламент ухвалив постанову, у якій звернувся до Грузії, Європейського парламенту, Ради Європейського Союзу, Європейської комісії, Парламентської асамблеї Ради Європи та парламентів держав-членів ЄС.

Шуляк нагадала, що ПАРЄ, членом якої є й Грузія, у своїй резолюції № 2463 від 2022 року закликала переглянути справи політичних вʼязнів, що виступають проти загарбницької політики рф, та звільнити їх, включно з Саакашвілі.

«Міхеіл повинен вижити. Не лише заради себе і своєї сімʼї. Не лише заради України, яка цінує життя кожного громадянина. А й заради збереження базових демократичних і загальнолюдських цінностей. І наш обовʼязок — нагадувати про це і Грузії, і Європі та світові», — заявила очільниця «Слуги народу».

  • Громадянина України Міхеіла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня 2021 року, коли він приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Йому висунули обвинувачення в незаконному перетині кордону, який, за даними слідства, він скоїв 28 вересня, коли таємно прибув до порту Поті з України на судні, що перевозило вантажівку з молочною продукцією. Стаття за незаконний перетин кордону Грузії передбачає до пʼяти років позбавлення волі.