Рада позбавила мандату нардепа від забороненої ОПзЖ Абрамовича

Верховна Рада підтримала припинила повноваження обраного від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» Ігоря Абрамовича.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За таке рішення проголосували 317 членів парламенту. Абрамовича позбавили мандату на підставі його заяви. За словами Железняка, тепер у Раді залишилося 409 нардепів.

3 лютого голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія підтвердив дострокове припинення повноважень народних депутатів Наталії Королевської, Юрія Солода та Олега Волошина, яких обрали до Верховної Ради девʼятого скликання за списками партії «Опозиційна платформа — За життя».