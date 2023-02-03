Давид Арахамія анонсував позбавлення мандатів щонайменше трьох нардепів

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія підтвердив дострокове припинення повноважень народних депутатів Наталії Королевської, Юрія Солода та Олега Волошина, яких обрали до Верховної Ради девʼятого скликання за списками партії «Опозиційна платформа — За життя».

За його словами, наразі заяви нардепів в апараті Верховної Ради не зареєстровані.

«Але, за нашою інформацією, документи від них уже прямують на Грушевського», — зазначив він.

Діяльність ОПзЖ в Україні заборонили рішенням суду у 2022 році, після чого припинила існування й однойменна фракція у Верховній Раді.