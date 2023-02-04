Зеленський позбавив громадянства низку топчиновників часів Януковича

Президент Володимир Зеленський позбавив громадянства України низку колишніх високопосадовців часів Януковича.
Про це «Бабелю» повідомили джерела в СБУ.
Зокрема, мова про ексглаву Адміністрації Януковича Андрія Клюєва, ексглаву МВС Віталія Захарченка, ексміністра освіти Дмитра Табачника, ексміністра доходів та зборів Олександра Клименка та колишнього главу СБУ Олександра Якименка.
«Сьогодні ж я підписав відповідні документи, щоб зробити черговий крок для захисту та очищення нашої держави від тих, хто на стороні агресора. Є подання від Служби безпеки щодо осіб, у яких зафіксовано наявність російського громадянства», — сказав глава держави у вечірньому зверненні.
За словами Зеленського, у неділю «буде зроблено ще один юридичний крок на виконання санкційних рішень РНБО».
- 10 січня Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства нардепів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача.