Уряд вирішив запровадити в Силах оборони систему Delta

Кабінет міністрів затвердив використання у Силах оборони системи ситуаційної обізнаності Delta.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Delta — це система, яка структурує всю інформацію про противника на театрі воєнних дій. Забезпечує обʼємне розуміння поля бою в режимі реального часу, інтегрує інформацію про ворога від різних сенсорів і джерел, зокрема розвідданих на цифровій мапі. Кожен користувач у системі має свій обмежений рівень доступу та певний шар даних, який він може бачити; повну картину бачать лише на найвищому рівні. Систему створили в Центрі інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони за стандартами НАТО.

«Окрім використання платформи у військах, Уряд дозволив розмістити Deltа в «хмарі» поза межами України. Це дозволить захистити систему від ракетних та кібератак ворога», — підкреслили в міністерстві.