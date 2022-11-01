Міноборони спростувало дезінформацію росіян про злам системи, яку ЗСУ використовують на полі бою

Міністерство оборони заявило про інформаційну операцію ворога, який поширює чутки про злам системи ситуаційної обізнаності, яку використовують Збройні сили України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Ця ІПСО розпочата ворогом саме зараз невипадково, адже нещодавно оновлена версія цієї системи була успішно представлена на щорічній конференції експертів і розробників NATO Tide Sprint. Тому невдовзі ворог з метою дискредитації почав атакувати систему і поширювати мережею пропагандистських ресурсів інформацію про нібито злам і доступ до її даних», — заявляють в Міноборони.

Відомство зазначає, що система працює стабільно, дані в ній надійно захищені, а несанкціонованих проникнень не зафіксовано. «У Міноборони над захистом системи працюють найкращі ІТ-розробники та фахівці з кібербезпеки, які моніторять ворожу активність в режимі реального часу», — зазначають в Міноборони.

Про що йдеться?

У вівторок низька російських пропагандистських ресурсів поширила інформацію про злам захищеної української військової інформаційної системи підтримки рішень і ситуаційної обізнаності Delta. Як пояснює Liga.net, ця система структурує всю інформацію про противника на театрі воєнних дій. Забезпечує обʼємне розуміння поля бою в режимі реального часу, інтегрує інформацію про ворога від різних сенсорів і джерел, зокрема розвідданих на цифровій мапі. Кожен користувач у системі має свій обмежений рівень доступу та певний шар даних, який він може бачити; повну картину бачать лише на найвищому рівні. Систему створили в Центрі інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони за стандартами НАТО.

За словами головного редактора «Цензор.НЕТ» Юрія Бутусова, у серпні стався інцидент, коли через недбалість двох військовослужбовців їхні компʼютери були заражені вірусом, а ворог отримав доступ до системи. Отримавши паролі, росіяни увійшли до програми. Зламу не сталося, стверджує Бутусов, «оскільки ворог отримав паролі, а захист Delta передбачає таку загрозу, росіяни змогли побачити лише невеликий обсяг інформації про свої війська, який був доступний недбайливим користувачам. Росіяни побачили один із фрагментів системи, що показував розташування їхніх військ на півдні України, — і через 13 хвилин доступ їм було заблоковано», — повідомив журналіст.