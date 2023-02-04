Аварія на Одещині: пошкоджена одна з підстанцій, яка ставала ціллю атак — швидко відновити живлення неможливо

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що наслідки масштабної аварії на одній з високовольтних підстанцій Одещини суттєві. Ця підстанція неодноразово зазнавала ракетних ударів. Швидко відновити енергоживлення, зокрема критичної інфраструктури, наразі неможливо.

Уряд доручив утворити цілодобовий штаб на чолі з міністром енергетики, у який увійдуть виконувач обовʼязків міністра внутрішніх справ, голови Держслужби з надзвичайних ситуацій та обладміністрації, керівник «Укренерго», представники Мінінфраструктури та інших відомств.

Зараз спеціалісти намагаються першочергово заживити котельні, водонапірні станції, лікарні тощо. Протягом доби до Одеси мають завезти всі потужні генератори, які є у Міненерго. Також до міста привезуть мобільну газотурбінну електростанцію.

Міністерство закордонних справ отримало доручення звернутися до турецької сторони по додаткову підтримку у вигляді суден-електростанцій. Імовірно, ідеться про плавучі ТЕС компанії Karpowership, з якою Україна вже домовляється.