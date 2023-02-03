Колишній чиновник Міноборони Олександр Лієв просить СБУ перевірити джерела журналіста Михайла Ткача

Колишній очільник департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв попросив Службу безпеки України перевірити джерела журналіста Михайла Ткача, які надали йому інформацію про нібито російський паспорт Лієва.

Про це він повідомив у зверненні 3 лютого.

«Зранку поїхав і в скриньку СБУ подав заяву з проханням перевірити ті джерела, які використав Михайло Ткач, щоб ті джерела перевірити на предмет їхнього мотиву. Бо велика кількість людей в Міністерстві оборони, керівництво Міністерства оборони змушені були останні десятки годин думати не про ті речі, про які треба думати», — сказав Лієв.