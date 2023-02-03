Заступник голови Центральної військово-лікарської комісії за $5 тисяч видавав довідки про непридатність до служби

Заступник начальника Центральної військово-лікарської комісії видавав за $5 тисяч довідки про непридатність до військової служби для виїзду за кордон.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

У одному з випадків до посадовця звернувся знайомий, який очолює благодійний фонд. Його співробітнику потрібно було виїхати за кордон для пошуку та завезення до України гуманітарної допомоги. Керівник фонду не знав порядку виїзду з України для волонтерів і тому спитав у заступника начальника Центральної військово-лікарської комісії, як оформити цей виїзд.

Посадовець повідомив, що виїзд потрібно оформлювати через довідку про непридатність до військової служби — це неправда. Він пообіцяв організувати оформлення довідки за $5 тисяч.

Посадовець отримав аванс $2,5 тисячі та почав оформлювати документи, проте його викрили. Під час обшуків на роботі та вдома в нього знайшли готівку в різних валютах на суму понад 5 мільйонів гривень.

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Посадовцю повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу — отримання неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає увʼязнення на строк до 10 років з конфіскацією майна.