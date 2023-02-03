У Краматорську з-під завалів дістали тіло ще однієї жінки. У цей будинок 1 лютого влучив «Іскандер»

У Краматорську завершили пошуково-рятувальну операцію на руїнах будинку, в який 1 лютого влучила ракета комплексу «Іскандер».

Про це 3 лютого повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

З-під завалів дістали тіло загиблої жінки. Таким чином, кількість жертв російського удару по Краматорську зросла до 4 загиблих і 18 поранених, двох людей врятували з-під завалів.