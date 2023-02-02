Росія знову обстріляла Краматорськ, шестеро людей поранені

Російська армія вдень 2 лютого обстріляла місто Краматорськ Донецької області, шестеро людей поранені.

Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко та Офіс генерального прокурора.

Обстріл був з комплексу С-300. Снаряди розірвалися біля багатоквартирних будинків та гаражів. Внаслідок обстрілів пошкоджені 8 машин, 18 багатоквартирних будинків, школа та дитяча поліклініка.