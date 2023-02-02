В Італії назвали можливі терміни поставки в Україну системи ППО SAMP-T

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні назвав орієнтовні терміни поставки в Україну системи ППО SAMP-T. За його словами, вона може стати на бойове чергування протягом 7—8 тижнів.

Про це пише Rai.

«Я вважаю, що вона буде введена в експлуатацію протягом семи-восьми тижнів», — заявив він.

Згодом слова Таяні підтвердив і його особистий секретар.

Зенітно-ракетний комплекс SAMP-T виготовляє французько-італійська компанія Eurosam. Його ключовими компонентами є ракета Aster 30 і багатофункціональний радар Arabel. Дальність виявлення цілей становить до 80 км. ЗРК має мінімальний час реакції та високий темп стрільби (вісім ракет можна запустити за 10 секунд).