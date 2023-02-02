У Microsoft Flight Simulator зʼявиться знищений український літак Ан-225 «Мрія»

У популярній грі Microsoft Flight Simulator зʼявиться модель українського літака Ан-225 «Мрія». Його знищили в аеропорту Гостомелю на початку російського вторгнення.
Про це повідомили розробники гри в соцмережах.
Літак «Мрія» стане частиною платного доповнення гри і коштуватиме $19,99. Кошти обіцяють спрямовувати на відновлення справжнього літака.
Microsoft Flight Simulator — це один із найвідоміших симуляторів польотів. У грі є точна віртуальна копія планети, з містами, селами, будівлями. Гра в реальному часі оновлює дані про час та погоду по всій планеті. Крім цього, у грі точно відтворюють копії багатьох популярних моделей літаків.
- Літак Ан-225 був знищений під час ворожих обстрілів у Гостомелі. У березні керівництво «Антонова» звинуватили в тому, що літак втрачено через його безвідповідальність — судно не евакуювали, хоча така можливість була. Уже 24 березня «Антонов» відкрив рахунок для збору коштів на відновлення «Мрії».
- Служба безпеки України встановила, що посадовці держпідприємства «Антонов», попри застереження державних органів, не убезпечили літак Ан-225 «Мрія» від знищення під час вторгнення росії.
- 29 березня «Укроборонпром» усунув з посади гендиректора державного підприємства «Антонов» Сергія Бичкова за підсумками службового розслідування після перевірки окремих фактів.