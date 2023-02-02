У Молдові встановили тип ракети, яка впала на її території у січні

Елемент ракети, яка впала в Молдові поблизу міста Бричани під час обстрілу 14 січня, належить системі протиповітряної оборони С-300.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Анна Ревенко, пише NewsMaker.

За її словами, як і раніше, є великий ризик того, що в повітряний простір Молдови залетять російські ракети або вони випадково впадуть на молдовську територію після того, як їх зібʼють системи ППО.

«Останній випадок виявлення ракети на території Молдови був 14 січня 2023 року у Бричанах. Під час попереднього розслідування зʼясували, що знайдені частини ракети є фрагментами ракети системи ППО С-300. 14 січня цього року в зоні КПП «Ларга» Бричанського району знайшли складові, які, як передбачається, належать комплексу С-300», — сказала голова МВС Молдови.