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Японія виділила $170 мільйонів на екстрену відбудову України

Автор:
Анна Холоднова
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Уряд Японії виділив $170 мільйонів на відновлення України. Ці гроші витратять на екстрені потреби, зокрема на відбудову критичної інфраструктури, яка постраждала від російських атак.

Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України.

У рамках цієї допомоги японці нададуть Україні необхідні для відновлення товари та послуги.

  • У квітні 2022 року Японія вже виділяла $4,5 мільйона на екстрене розмінування і розчищення завалів.
  • 22 листопада уряд Японії ухвалив рішення надати Україні грантову допомогу у вигляді генераторів і ламп на сонячних батареях. Загальна сума допомоги становила $2,57 мільйона.
  • 12 січня 2023 року уряд Японії виділив $95 мільйонів на відновлення критичної інфраструктури України за програмою розвитку ООН (ПРООН).