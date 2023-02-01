Японія виділила $170 мільйонів на екстрену відбудову України

Уряд Японії виділив $170 мільйонів на відновлення України. Ці гроші витратять на екстрені потреби, зокрема на відбудову критичної інфраструктури, яка постраждала від російських атак.
Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України.
У рамках цієї допомоги японці нададуть Україні необхідні для відновлення товари та послуги.
- У квітні 2022 року Японія вже виділяла $4,5 мільйона на екстрене розмінування і розчищення завалів.
- 22 листопада уряд Японії ухвалив рішення надати Україні грантову допомогу у вигляді генераторів і ламп на сонячних батареях. Загальна сума допомоги становила $2,57 мільйона.
- 12 січня 2023 року уряд Японії виділив $95 мільйонів на відновлення критичної інфраструктури України за програмою розвитку ООН (ПРООН).