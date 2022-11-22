Японія на грантовій основі передасть Україні генератори та сонячні батареї

Уряд Японії 22 листопада ухвалив рішення надати Україні грантову допомогу у вигляді генераторів і ламп на сонячних батареях. Загальна сума допомоги становить $2,57 мільйона.

Допомогу нададуть через Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

«Масштабне відключення електроенергії сталося в різних областях України, спричинене руйнуванням значної частини обʼєктів енергетичної інфраструктури внаслідок атак росії. Тоді як зима в Україні стає дедалі холоднішою, а дні — коротшими, має велике значення підтримка в підготовці до зими для тих, хто не може користуватися опаленням і освітлювальним обладнанням через відключення електроенергії», — ідеться в повідомленні

Уряд Японії наголосив, що продовжить надавати підтримку народові України у співпраці з міжнародною спільнотою, зокрема із членами G7.