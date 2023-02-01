В Арсена Авакова теж пройшли обшуки — у справі про падіння гвинтокрила у Броварах

У колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова теж пройшли обшуки. Цю інформацію він підтвердив у коментарі «Бабелю».

Обшуки 1 лютого проводило Державне бюро розслідувань. Вони стосувались падіння гвинтокрила у Броварах Київської області 18 січня 2023 року, коли загинуло керівництво МВС. Під час обшуків працівники ДБР дивились контракти шестирічної давнини з французькою Airbus Helicopter, яка поставила МВС, зокрема, гелікоптери H-225, на якому й розбилось керівництво.

«Звісно, нічого. Контракти ж затверджувалися урядом та парламентом», — сказав Аваков, додавши, що правоохоронці формально відпрацювали версію.

Джерела «Бабеля» у правоохоронних органах уточнили, що обшуки проводять не тільки в Авакова, але й у інших керівників того часу, які брали участь у закупівлі гвинтокрилів.