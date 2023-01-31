США ввели додаткові санкції проти Ірану за постачання росії дронів

Міністерство торгівлі США включило сім організацій з Ірану до свого «чорного списку» за сприяння Збройним силам росії та її військово-промисловому комплексу. Внесення до цього списку означає посилення експортного контролю.
Про це йдеться в електронній базі Федерального реєстру США.
Серед підсанкційних організацій є структура, повʼязана з розробкою та виробництвом авіаційних двигунів, Військово-космічні сили Корпусу вартових ісламської революції, компанія MADO — спеціалізується на виробництві компонентів для безпілотників та залучалася для створення дронів-камікадзе Shahed.
Ці організації діяли проти інтересів національної безпеки чи зовнішньої політики Сполучених Штатів.
- Починаючи з вересня, коли російські окупанти почали застосовувати іранські дрони-камікадзе, українська Протиповітряна оборона вже знищила майже 500 таких безпілотників.