США ввели додаткові санкції проти Ірану за постачання росії дронів

Міністерство торгівлі США включило сім організацій з Ірану до свого «чорного списку» за сприяння Збройним силам росії та її військово-промисловому комплексу. Внесення до цього списку означає посилення експортного контролю.

Про це йдеться в електронній базі Федерального реєстру США.

Серед підсанкційних організацій є структура, повʼязана з розробкою та виробництвом авіаційних двигунів, Військово-космічні сили Корпусу вартових ісламської революції, компанія MADO — спеціалізується на виробництві компонентів для безпілотників та залучалася для створення дронів-камікадзе Shahed.

Ці організації діяли проти інтересів національної безпеки чи зовнішньої політики Сполучених Штатів.