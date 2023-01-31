Голова МЗС: Україна отримає у першій хвилі допомоги від 120 до 140 західних танків

Україна отримає у першій хвилі допомоги від 120 до 140 західних танків. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.
Вказана кількість стосується німецьких Leopard 2, американських M1 Abrams і британських Challenger 2. У майбутньому очікуються французькі Leclerc, якщо Париж погодиться на передачу.
Кулеба додав, що українські дипломати наразі працюють над збільшенням кількості танків від партнерів, а також над питанням поставок винищувачів і далекобійних ракет, які досягають цілі на відстані до 300 кілометрів.
«Це не є зброєю ескалації, це зброя захисту та стримування агресора. Ми ведемо активні переговори для розблокування всіх цих рішень. Я наказав усім нашим дипломата у ключових столицях зробити досягнення цієї мети пріоритетом», — заявив міністр.
- Україна отримає танки Leopard 2 в рамках так званої танкової коаліції (передадуть понад 80 одиниць), до якої доєдналися 12 країн-операторів цих машини, 31 Abrams від США після модернізації на заводі General Dynamics і 14 машин Challenger 2. До Британії вже прибули українські танкісти на навчання.
- У кінці січня посол України у Франції Вадим Омельченко казав, що країни Заходу офіційно підтвердили передачу Україні 321 танка — з урахуванням модернізованих радянських моделей.