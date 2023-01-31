Голова МЗС: Україна отримає у першій хвилі допомоги від 120 до 140 західних танків

Україна отримає у першій хвилі допомоги від 120 до 140 західних танків. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.

Вказана кількість стосується німецьких Leopard 2, американських M1 Abrams і британських Challenger 2. У майбутньому очікуються французькі Leclerc, якщо Париж погодиться на передачу.

Кулеба додав, що українські дипломати наразі працюють над збільшенням кількості танків від партнерів, а також над питанням поставок винищувачів і далекобійних ракет, які досягають цілі на відстані до 300 кілометрів.

«Це не є зброєю ескалації, це зброя захисту та стримування агресора. Ми ведемо активні переговори для розблокування всіх цих рішень. Я наказав усім нашим дипломата у ключових столицях зробити досягнення цієї мети пріоритетом», — заявив міністр.