Польща анонсувала танкову коаліцію для України. Серед партнерів — Туреччина

У Польщі заявили про створення коаліції країн, які стануть донорами західних танків для України.

Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак. Він заявив, що провів перемовини з країнами, які мають танки Leopard 2А4.

Офіційного переліку держав не оприлюднювали. Однак по фото у Twitter, яке опублікував Блащак, видно прапори НАТО, Іспанії, Швеції, Норвегії, Британії, Канади і, несподівано, Туреччини. Остання має на озброєнні понад 300 танків Leopard 2.