Австрія та Угорщина домовилися не надсилати зброю Україні

Австрія та Угорщина домовилися не відправляти зброю Україні.

Про це заявили міністр оборони Австрії Клаудія Таннер та її угорський колега Крістоф Салай-Бобровницький на зустрічі в Будапешті, цитує EurActiv.

Позиція Австрії та Угорщини щодо війни в Україні така — обидві країни не відправляють зброю, «щоб запобігти подальшій ескалації», заявили Таннер та Салай-Бобровницький під час спільної пресконференції.