ВАКС засудив до 9 років вʼязниці експосадовця Генпрокуратури Дмитра Суса

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала винним ексзаступника начальника департаменту Генпрокуратури з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Дмитра Суса.

Як покарання йому призначили девʼять років увʼязнення та позбавили права обіймати посади в судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на три роки та з конфіскацією всього належного йому майна.

Суд позбавив Суса класного чину — старший радник юстиції. Також ВАКС конфіскував у дохід держави все його майно — дві квартири, дві земельні ділянки, гараж і автомобіль, на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді Соломʼянського районного суду Києва від 7 серпня 2017 року.

Протягом 30 днів вирок можна оскаржити в Апеляційній палаті ВАКС.

Справа Суса

Скандал навколо Суса виник у 2016 році, коли журналісти виявили в ньго незадекларований автомобіль преміум-класу Audi Q7. Пізніше виявилося, що цей автомобіль Сус оформив на свою бабусю. У листопаді того ж року генпрокурор Юрій Луценко виніс дисциплінарну догану підлеглому через цей автомобіль і задовольнив заяву Суса «про дострокове припинення його повноважень на адміністративній посаді за власним бажанням».

25 липня 2017 року детективи НАБУ затримали Суса в аеропорту «Бориспіль» за підозрою у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.

На початку серпня 2019 року Окружний адміністративний суд скасував звільнення Дмитра Суса.

У кінці жовтня того ж року Шостий апеляційний адміністративний суд поновив Суса на посаді.

11 листопада 2019 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у Вищому антикорупційному суді оголосив обвинувальний акт Дмитру Сусу.