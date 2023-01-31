BBC показало логотип і слоган «Євробачення-2023».
Пісенний конкурс проходитиме в Ліверпулі під слоганом «Обʼєднані музикою» (United by Music), а логотип зображує серця, які бʼються разом. У логотипі використано шрифт Penny Lane, що є відсилкою до пісні легендарного ліверпульського гурту The Beatles.
На створення кольорової схеми логотипу творців надихнули прапори України та Великої Британії.
Офіційну церемонію проведуть Райлан Кларк та Ей Джей Одуду, вона транслюватиметься з ліверпульського Сент Джордж Холла.
Під час жеребкування, що відбудеться 1 лютого, мер міста Турин, де проходив минулорічний конкурс, передасть «ключі» від «Євробачення» та його офіційні символи.
- На «Євробаченні-2022» перемогли представники України Kalush Orchestra, однак через війну конкурс наступного року проведуть у Британії, яка посіла друге місце. Це буде вдевʼяте, коли «Євробачення» відбудеться у Великій Британії — більше, ніж у будь-якій іншій країні. Конкурс прийматиме британське місто Ліверпуль. За результатами фіналу національного відбору Україну представлятиме гурт Tvorchi.