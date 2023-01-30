Президент Франції Макрон не виключає поставку Україні західних винищувачів

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна не виключає поставку Україні західних винищувачів. Він наголосив, що в цьому немає нічого забороненого.

Про це пише BFM TV.

Відповідаючи на запитання про можливі постачання винищувачів України, він відповів, що «в принципі, нічого не заборонено».

При цьому він додав, що військова допомога Україні не має бути «ескалаційною» та «послаблювати французьку армію».

Також помічник міністра оборони Франції Себастьєна Лекорню розповів, що Франція розглядає запит України на навчання пілотів-винищувачів. Це питання розглядатимуть під час візиту міністра оборони України Олексія Резнікова.

«Я чув, що багато експертів високо відгукуються про французькі літаки та їхніх пілотів. Я, звичайно, був би дуже радий, якби українські пілоти могли навчитися керувати французькими літаками та скористатися цим досвідом, аби забезпечити перемогу», — сказав помічник.