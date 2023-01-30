В Україні запустили програму обміну старих ламп розжарювання на нові LED. Подати заявку можна через «Дію»

В Україні стартувала програма обміну старих ламп розжарювання на нові енергозбережувальні. Подати заявку можна буде через застосунок «Дія» або в «Укрпошті».

Про це пише Міністерство енергетики у своєму Telegram-каналі.

«Зараз послуга доступна в обласних центрах (крім тимчасово окупованих Донецька, Луганська, Сімферополя та міста Севастополя), а також в містах Кривий Ріг, Краматорськ і Покровськ», — ідеться в повідомленні.

Кожен повнолітній українець має право обміняти 5 таких ламп.

Найближчим часом програма запрацює і в районних центрах, а до кінця лютого — у селах.