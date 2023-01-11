У «Дії» можна подати заявку на обмін старих ламп на LED. Мінцифри тестує послугу

У «Дії» тестують можливість подати заявку в застосунку, щоб обміняти старі лампи на LED.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

«Відкриваємо запис на бета-тест обміну 5 старих ламп на 5 нових — енергоощадних. Перехід на такий тип ламп дозволить у 15 разів зекономити електроенергію. Станьте першим користувачем нової послуги та заощаджуйте кіловати Україні з LED-освітленням», — зазначили в «Дії».

Долучитися можуть громадяни України віком від 18 років за посиланням.

На етапі бета-тесту послуга буде доступна у Вінниці, Черкасах, Одесі та Львові.

«Через постійні обстріли росії українці змушені заощаджувати електроенергію та планувати свій час за графіками відключень світла. Тож ще один ефективний спосіб заощадити споживання електроенергії — користуватися більш економними лампами», — пояснюють у «Дії».

За оцінками фахівців, перехід на LED-лампи cкоротить споживання на 7—10% у період пікового навантаження, що допоможе суттєво зменшити дефіцит електроенергії в системі.

Уже хочете тестувати? Перевірте, чи все зі списку про вас:

18+ років;

маєте РНОКПП (податковий номер);

раніше не отримували лампочки на «Укрпошті».

У 2023 році уряд запускає програму обміну старих ламп розжарювання на нові енергоощадні LED-лампи. Кожен повнолітній українець зможе отримати 5 нових ламп.