Пентагон заперечив свою причетність до ударів по Ірану

Речник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер заявив, що військові сили США не були залучені до ударів по Ірану, але відмовився від подальших коментарів.

Про це пише Reuters.

Анонімний американський чиновник сказав агентству, що до цього інциденту, імовірно, причетний Ізраїль. Про це також повідомили Wall Street Journal із посиланням на кілька неназваних джерел і Associated Press.

Тегеран офіційно не звинувачував Ізраїль в атаці, але державне телебачення транслювало коментарі законодавця Хоссейна Мірзаї про «вагомі припущення», що за атакою стоїть Ізраїль.

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахян назвав вибух боягузливим ударом. Ізраїльські військові відмовилися від коментарів.