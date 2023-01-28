Україна очікує від союзників винищувачів на два батальйони

У Повітряних силах ЗСУ озвучили очікування щодо поставок сучасних винищувачів західного виробництва.

Речник Юрій Ігнат у коментарі іспанському виданню El Pais заявив, що Україна хоче отримати 24 літаки — це два батальйони винищувачів, по 12 літаків у кожному.

Пріоритетом для України є американські винищувачі F-16. Також розглядаються як варіанти французькі літаки Rafale та шведські Gripen.