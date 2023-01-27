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У Єгипті знайшли давньоримське місто віком 1 800 років. Там вирощували поштових голубів

Автор:
Анна Холоднова
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У єгипетському Луксорі знайшли римське місто віком 1 800 років.

Про це повідомляє CNN.

Генеральний секретар Вищої ради старожитностей Єгипту Мостафа Вазірі сказав, що місто існувало між ІІ і ІІІ століттями нашої ери, і описав його як «найстаріше та найважливіше місто, знайдене на східному березі Луксора».

За його словами, археологи знайшли повне поселення з будинками та двома вежами. Ці вежі використовували як гнізда, де розводили поштових голубів. Птахів використовували для відправки листів в інші частини Римської імперії.

Anadolu Agency

Також у місті виявили стародавні знаряддя праці, горщики, бронзові та мідні римські монети.

Anadolu Agency

  • Минулого року в Єгипті археологи розкопали стародавній тунель, який може вести до гробниці Клеопатри. Він датований птолемеївським періодом — приблизно з 304 р. до н. е. до 30 р. до н. е. Дослідники описують тунель як «геометричне диво».
  • У Єгипті археологи також знайшли мумію, вкриту сухозлітним золотом. Тіло було сховане у великому вапняковому саркофазі, що був закритим протягом 4 300 років — «так, як його залишили стародавні єгиптяни».