У Єгипті археологи знайшли мумію, вкриту золотом

У Єгипті археологи знайшли мумію, вкриту сухозлітним золотом. Тіло було сховане у великому вапняковому саркофазі, що був закритим протягом 4 300 років, «так, як його залишили стародавні єгиптяни». Про це повідомляє DW. Вважається, що мумія належала людині на імʼя Гекашепес. Її зараз назвали одним із найстаріших і найповніших нецарських мертвих тіл, коли-небудь знайдених у Єгипті.

Знахідка була в 15-метровій шахті у селі Саккара, де знайшли ще три гробниці. Найбільша з інших знайдених мумій належить людині на імʼя Хнумджедеф — священнику, інспектору та наглядачеві дворян. Інша належить Мері — високопоставленому палацовому чиновникові, що мав титул «зберігач таємниці», і це дозволяло йому здійснювати особливі релігійні ритуали. Суддю і письменника на імʼя Фетек поховали в іншій гробниці, де знайшли колекцію найбільших статуй, коли-небудь знайдених у цьому районі.