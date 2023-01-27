Батько Новака Джоковича не відвідає півфінал Australian Open — після фото з російським прапором

Батько сербського тенісиста Новака Джоковича Срджана заявив, що не відвідає півфінал сина у Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу після того, як його помітили із уболівальниками, які тримають російські прапори.

Про це повідомляє AFP.

Своє рішення він пояснив тим, що «хоче уникнути подальших поразок».

Перед цим посол України в Австралії Василь Мірошниченко закликав тенісних чиновників позбавити Срджана Джоковича акредитації на Australian Open. Мірошниченко також закликав Джоковича особисто вибачитися та прояснити свою позицію щодо російського вторгнення в Україну.

«Він повинен вибачитися за те, що сталося, і засудити вторгнення росії в Україну», — зазначив посол.