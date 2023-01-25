На Australian Open помітили вболівальника у футболці з літерою Z і російський триколор

На трибуні Відкритого чемпіонату Австралії знову підняли російський прапор, попри заборону демонструвати білоруські та російські стяги. Це сталося під час поєдинку між фаворитом Australian Open сербським тенісистом Новаком Джоковичем і росіянином Андрієм Рубльовим. Четверо вболівальників розгорнули триколор із зображенням путіна. Ще один чоловік прийшов на трибуни у футболці із символом Z.

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Організатори змагань заявили, що чотирьох уболівальників затримали поліцейські, оскільки вони погрожували охоронцям. У Tennis Australia не повідомили, чим це для них закінчилось. Чоловіка у футболці охоронець просив вийти або ж зняти її. Той його не послухав.

Український тенісист Олександр Долгополов закликав Tennis Australia назавжди заборонити цьому чоловіку відвідувати чемпіонати Австралії.