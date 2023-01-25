На Australian Open помітили вболівальника у футболці з літерою Z і російський триколор

На трибуні Відкритого чемпіонату Австралії знову підняли російський прапор, попри заборону демонструвати білоруські та російські стяги. Це сталося під час поєдинку між фаворитом Australian Open сербським тенісистом Новаком Джоковичем і росіянином Андрієм Рубльовим. Четверо вболівальників розгорнули триколор із зображенням путіна. Ще один чоловік прийшов на трибуни у футболці із символом Z.
Організатори змагань заявили, що чотирьох уболівальників затримали поліцейські, оскільки вони погрожували охоронцям. У Tennis Australia не повідомили, чим це для них закінчилось. Чоловіка у футболці охоронець просив вийти або ж зняти її. Той його не послухав.
Український тенісист Олександр Долгополов закликав Tennis Australia назавжди заборонити цьому чоловіку відвідувати чемпіонати Австралії.
- 5 січня Федерація тенісу Австралії повідомила, що не відсторонятиме російських і білоруських тенісистів від турніру Australian Open. У Федерації заявили, що спортсмени із цих країн можуть брати участь у міжнародних тенісних турнірах, але без національних прапорів і символів своєї країни.
- 16 січня українки Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Катерина Байндль здобули перемоги в першому колі Відкритого чемпіонату Австралії. Того ж дня під час гри української тенісистки Катерини Байндль на Australian Open уболівальник на трибунах продемонстрував російський прапор. Тоді ж посол України в Австралії Василь Мирошниченко закликав організаторів Australian Open дотримуватися заборони на демонстрацію прапорів рф під час турніру.
- Після цього на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу заборонили білоруські та російські прапори на кортах. Організатори зазначили, що раніше вболівальникам дозволяли приносити із собою прапори цих країн, але використовувати їх було не можна. Утім, після інциденту з демонстрацією прапору рф правило змінили.