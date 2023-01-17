На тенісному турнірі Australian Open заборонили російські та білоруські прапори, після скарги посла України

На Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу Australian Open заборонили білоруські та російські прапори на кортах після того, як один з уболівальників показав на турнірі прапор росії.

Про це інформує Reuters.

Організатори зазначили, що раніше вболівальникам дозволяли приносити із собою прапори цих країн, але використовувати їх було не можна. Утім, після інциденту з демонстрацією прапору рф правило змінили.

«Заборона набирає чинності негайно. Ми продовжимо працювати з гравцями та вболівальниками, щоб забезпечити найкращі умови для насолоди тенісом», — наголосили організатори.