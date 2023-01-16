На Australian Open показали російський прапор. Посол України відреагував

На Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу показали російський прапор, попри те що росіян і білорусів допустили до змагань у нейтральному статусі.
Посол України в Австралії Василь Мирошниченко закликав організаторів Australian Open 2023 відреагувати.
«Я рішуче засуджую публічне демонстрування російського прапора під час сьогоднішньої гри української тенісистки Катерини Байндль на Australian Open. Я закликаю Tennis Australia негайно застосувати свою політику «нейтрального прапора», — зазначив посол.
Українська тенісистка Катерина Байндль 16 січня виграла стартовий матч першого в сезоні турніру серії Великого шолома Australian Open 2023. У трьох сетах вона перемогла росіянку Каміллу Рахімову.
- 5 січня Федерація тенісу Австралії повідомила, що не відсторонятиме російських і білоруських тенісистів від турніру Australian Open. У Федерації заявили, що спортсмени з цих країн можуть брати участь у міжнародних тенісних турнірах, але без національних прапорів і зазначення своєї країни.