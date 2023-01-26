Батька тенісиста Новака Джоковича помітили на фото поруч російського прапора із портретом путіна

Батька сербського тенісиста Новака Джоковича Срджана помітили на фотографії разом із прихильниками путіна на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу.

Про це повідомляє BBC.

Так, Срджан Джокович позує на фото з чоловіком, який тримав російський прапор з портретом путіна і був одягнений у футболку з символом Z.

Російські та білоруські прапори та символи заборонені в спортивному комплексі «Мельбурн-парк». Однак на грі 25 січня була демонстрація підтримки путіна після перемоги Джоковича в чвертьфіналі над росіянином Андрієм Рубльовим. Тоді вболівальники вивісили російський прапор із портретом путіна. У заяві Tennis Australia йдеться: «Невелика група людей демонструвала недоречні прапори та символи та погрожувала охоронцям після матчу в середу ввечері, їх вивели».