«Слуга народу» звільнить Миколу Тищенка з посади заступника голови фракції. Він поїхав у Таїланд

Народного депутата фракції «Слуга народу» Миколу Тищенка звільнять з посади заступника голови фракції через його поїздку до Таїланду.

Про це 26 січня повідомив голова фракції Давид Арахамія.

Також Тищенка збираються виключити зі складу фракції, й Арахамія просить голову партії Олену Шуляк виключити Тищенка зі складу партії.

26 січня стало відомо, що Микола Тищенко вирушив до Таїланду, де проведе «зустріч із українською громадою». Сама зустріч відбудеться не в будівлі посольства, а в 4-зірковому готелі Novotel.