Росія під час масової ракетної атаки пошкодила енергосистему в трьох регіонах

Росія під час масованої ракетної атаки вранці 26 січня поцілила й пошкодила енергетичне обладнання в південному, центральному, південно-західному регіонах.

Про це повідомила компанія «Укренерго».

У Дніпровському регіоні на одному з енергооб’єктів взагалі знищено основне високовольтне обладнання.

Наразі через обстріли є проблеми з енергоживленням на півдні, в тому числі в Одеській області.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що влучання були в підстанції, однак ситуація в енергосистемі залишається контрольованою.