Росія під час масової ракетної атаки пошкодила енергосистему в трьох регіонах

Росія під час масованої ракетної атаки вранці 26 січня поцілила й пошкодила енергетичне обладнання в південному, центральному, південно-західному регіонах.
Про це повідомила компанія «Укренерго».
У Дніпровському регіоні на одному з енергооб’єктів взагалі знищено основне високовольтне обладнання.
Наразі через обстріли є проблеми з енергоживленням на півдні, в тому числі в Одеській області.
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що влучання були в підстанції, однак ситуація в енергосистемі залишається контрольованою.
- Уранці 26 січня стався вже 13 ракетний удар та 15 атака дронів по енергосистемі України. У Київській області є влучання в енергетичний обʼєкт. В Одеській області є влучання у два обʼєкти енергоінфраструктури, в області проблеми зі світлом. Щодо жертв, то наразі відомо тільки про один випадок — у Києві від падіння уламків ракети загинув 55-річний чоловік. Протиповітряна оборона збила 47 із 55 ракет.