У Німеччині затримали спільника подвійного шпигуна, який працював на користь росії

Федеральна прокуратура Німеччини арештувала другу людину в рамках розслідування про можливу передачу росії секретної інформації співробітником Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND).
Чоловіка на імʼя Артур Е. (прізвища не розголошують), затримали в аеропорту Мюнхену після прибуття зі США. Це сталося в грудні 2022 року. За інформацією прокуратури, саме цей чоловік передавав російській розвідці таємну інформацію, яку отримував у BND раніше затриманий Карстен Л.
Артура Е. звинувачують у державній зраді. При цьому правоохоронці уточнюють, що він не був співробітником BND. Американське Федеральне бюро розслідувань (ФБР) співпрацює з Німеччиною в цьому розслідуванні.
- Про арешт співробітника BND стало відомо 22 грудня, тоді Федеральний комітет Німеччини звинуватив його в передачі держтаємниці росії у 2022 році. За останні роки в Німеччині засудили кількох людей, які шпигували на користь росії. Однак про подвійного агента у Федеральній розвідувальній службі заявили вперше з 2014 року.