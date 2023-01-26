У Німеччині затримали спільника подвійного шпигуна, який працював на користь росії

Федеральна прокуратура Німеччини арештувала другу людину в рамках розслідування про можливу передачу росії секретної інформації співробітником Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND).

Чоловіка на імʼя Артур Е. (прізвища не розголошують), затримали в аеропорту Мюнхену після прибуття зі США. Це сталося в грудні 2022 року. За інформацією прокуратури, саме цей чоловік передавав російській розвідці таємну інформацію, яку отримував у BND раніше затриманий Карстен Л.

Артура Е. звинувачують у державній зраді. При цьому правоохоронці уточнюють, що він не був співробітником BND. Американське Федеральне бюро розслідувань (ФБР) співпрацює з Німеччиною в цьому розслідуванні.