Spiegel: Російського шпигуна в Німеччині допомогли затримати дані від західної розвідки

Російського шпигуна, який працював у Федеральній розвідувальній службі Німеччини (BND), допомогли викрити дані від західної розвідки. Її фахівці знайшли в росії інформацію, яку могли підготувати саме в BND.

Про це пише Spiegel із посиланням на власні джерела.

Кілька тижнів тому західна розвідка виявила у російської сторони дані, які однозначно можна було визначити як підготовлені саме в BND. Це були один або кілька документів, що стосуються росії.

Після цього в Німеччині почали вивчати цю інформацію та встановили джерело витоку — співробітник BND Карстен Л., який працював керівником підрозділу у відділі технічної розвідки. Він мав доступ до великої кількості документів із високим ступенем секретності.

Увагу спецслужб привернула ще одна людина в BND, яка відкривала на своєму робочому компʼютері документи, повʼязані з передачею росії даних. Але в Німеччині поки не вважають її співучасником, а думають, що Карстен Л. використовував її для прикриття.