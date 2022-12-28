Spiegel: Російського шпигуна в Німеччині допомогли затримати дані від західної розвідки

Російського шпигуна, який працював у Федеральній розвідувальній службі Німеччини (BND), допомогли викрити дані від західної розвідки. Її фахівці знайшли в росії інформацію, яку могли підготувати саме в BND.
Про це пише Spiegel із посиланням на власні джерела.
Кілька тижнів тому західна розвідка виявила у російської сторони дані, які однозначно можна було визначити як підготовлені саме в BND. Це були один або кілька документів, що стосуються росії.
Після цього в Німеччині почали вивчати цю інформацію та встановили джерело витоку — співробітник BND Карстен Л., який працював керівником підрозділу у відділі технічної розвідки. Він мав доступ до великої кількості документів із високим ступенем секретності.
Увагу спецслужб привернула ще одна людина в BND, яка відкривала на своєму робочому компʼютері документи, повʼязані з передачею росії даних. Але в Німеччині поки не вважають її співучасником, а думають, що Карстен Л. використовував її для прикриття.
- Про арешт співробітника BND стало відомо 22 грудня, тоді Федеральний комітет Німеччини звинуватив його в передачі держтаємниці росії у 2022 році. За останні роки в Німеччині засудили кількох людей, які шпигували на користь росії. Однак про подвійного агента у Федеральній розвідувальній службі заявили вперше з 2014 року.