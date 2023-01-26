Генпрокурор Андрій Костін призначив нових заступників. Що про них відомо

Генеральний прокурор Андрій Костін представив колективу нового першого заступника Олексія Хоменка та двох заступників Антона Войтенка та Вікторію Літвінову.

Олексій Хоменко з вересня 2022 року обіймав посаду заступника генпрокурора, а до цього працював керівником Київської обласної прокуратури. Його головне завдання — нагляд за додержанням законів органами безпеки.

Войтенко до призначення очолював Львівську обласну прокуратуру. Він куруватиме напрям нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань. Також за ним буде закріплена спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

Літвінова до призначення працювала заступником керівника спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генпрокурора. Вона й надалі опікуватиметься роботою спеціалізованої екологічної прокуратури, а також напрямами протидії порушенням прав людини у правоохоронній і пенітенціарній сферах та захисту інтересів дітей.