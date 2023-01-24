Олексія Симоненка звільнили з посади заступника Генпрокурора. Він оскандалився відпочинком в Іспанії

Генеральний прокурор України звільнив свого заступника Олексія Симоненка, який узимку їздив у відпустку в Іспанію.

Про це повідомила пресслужба Офісу.

Після того, як про відпочинок Симоненка стало відомо публічно, суспільство вимагало його звільнення.

Симоненко їздив на 10 днів святкувати Новий рік з родиною до Марбельї, скориставшись автівкою бізнесмена Григорія Козловського.