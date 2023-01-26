Німецький концерн збільшив виробничі потужності, щоб забезпечити Україну боєприпасами для Leopard 2

Німецький оборонний концерн Rheinmetall має можливість надати Україні велику кількість боєприпасів для сучасних бойових танків Leopard 2, які Німеччина та інші країни відправлять ЗСУ.

Про це заявили в концерні, відповідаючи на запит газети Rheinische Post.

Для цього концерн збільшив виробничі потужності, зокрема виробництво великокаліберних боєприпасів.

У Rheinmetall також зазначили, що вклали і продовжують вкладати значні кошти в збільшення штату співробітників та створення нових виробничих потужностей.

«Ми робимо все, щоб підтримати Україну, а також НАТО та федеральний уряд, у тому числі й необхідними боєприпасами», — наголосили представники оборонного підприємства.

За їхніми словами, збільшення потужностей дозволить концерну забезпечити потреби в боєприпасах як Бундесверу, так і сил оборони інших країн, на озброєнні яких стоять танки Leopard 2.