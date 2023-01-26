Масована ракетна атака на Україну. Що відомо наразі

Росія вранці почала чергову масовану ракетну атаку на Україну. По всій території країни оголошена повітряна тривога. В багатьох містах, зокрема в Києві, чути вибухи — працює протиповітряна оборона.

Вранці близько шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС вилетіли з району Мурманської області та здійснили пуски ракет — військові очікують близько 30 ракет, які вже почали зʼявлятися в областях.

Спостерігається також активність ворожої стратегічної авіації з напрямку Каспійського моря, повідомила речниця ОК «Південь» Наталя Гуменюк.

За її словами, у Чорному морі перебувають три ракетоносії, на бортах яких 20 ракет.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про «перші збиття ракет росіян».

На Київщині працює ППО, йдеться в повідомленні Київської ОВА. Там закликають громадян не ігнорувати небезпеку й залишатися в безпечних місцях до відбою. Також ППО працює у Вінницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Харківській областях.

О 10:00 стало відомо, що ворог випустив у напрямку Києва понад 15 крилатих ракет. Завдяки роботі ППО всі повітряні цілі були збиті.

«Проте небезпека повітряних ударів не минула. Перебувайте в укриттях до завершення тривоги», — Сергій Попко, начальник КМВА.

Через загрозу ракетної атаки в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуют екстрені відключення світла, повідомили в ДТЕК.