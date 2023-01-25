Reuters : США можуть сьогодні оголосити про поставку 30 Abrams для ЗСУ

США сьогодні можуть оголосити про рішення передати Україні 30 американських танків Abrams M1. Процес постачання може тривати місяці, повідомляє Reuters із посиланням на трьох неназваних американських чиновників.
Два чиновники кажуть, що, скоріш за все, постачання Abrams проходитиме через фонд Ініціатива сприяння безпеці України (USAI). Він дозволяє адміністрації президента США отримувати зброю від промисловості, а не із запасів Пентагону.
За словами одного з чиновників, Білий дім також може використати USAI, щоб купити Abrams у союзників, відремонтувати їх, а потім відправити до України.
Цей процес може тривати місяці та навіть роки.
- 20 січня на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині відбулося восьме засідання Контактної групи з питань оборони України. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники на зустрічі у форматі «Рамштайн» поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2. За його словами, Німеччина не блокує це рішення.
- Водночас міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українських військових уже почнуть навчати керувати танками Leopard. Це означає, що тільки-но ухвалять політичне рішення про поставки, українська армія зможе одразу використовувати ці танки.
- Речник Білого дому з питань національної безпеки і оборони Джон Кірбі заявив, що в питанні надання танків Leopard Україні Німеччина проходить «свій власний процес». За його словами, Сполучені Штати не тиснуть на німців.
- За даними Business Insider, ексміністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт перед відставкою заборонила інвентаризацію танків Бундесверу, аби відтермінувати відповідь уряду щодо постачання Україні танків Leopard.