Reuters : США можуть сьогодні оголосити про поставку 30 Abrams для ЗСУ

США сьогодні можуть оголосити про рішення передати Україні 30 американських танків Abrams M1. Процес постачання може тривати місяці, повідомляє Reuters із посиланням на трьох неназваних американських чиновників.

Два чиновники кажуть, що, скоріш за все, постачання Abrams проходитиме через фонд Ініціатива сприяння безпеці України (USAI). Він дозволяє адміністрації президента США отримувати зброю від промисловості, а не із запасів Пентагону.

За словами одного з чиновників, Білий дім також може використати USAI, щоб купити Abrams у союзників, відремонтувати їх, а потім відправити до України.

Цей процес може тривати місяці та навіть роки.