Bloomberg: Німеччина вже в середу може дати Польщі дозвіл на передачу Україні танків Leopard

Німеччина планує надати Польщі дозвіл на реекспорт танків Leopard Україні. Очікується, що це рішення ухвалять у середу.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Вони зазначають, що в Берліні хочуть дуже швидко вирішити це питання, щоб заспокоїти союзників, серед яких почали зʼявлятися сумніви та недовіра до Німеччини як надійного партнера.

Водночас український високопосадовець у розмові з ABC News розповів, що передати Україні танки Leopard готові 12 країн. Вони разом можуть відправити приблизно 100 танків. Окрім Польщі та Фінляндії, також ідеться про Нідерланди, Іспанію, Данію та інші країни.